وزير العمل الإيطالي: للديناميات التعاقدية دور في انخفاض الدخل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي أندريا أورلاندو، إنه من ناحية أجور العمال ذوي الدخل المنخفض “يجب على الدولة أن تلعب دورها، لكن الديناميكية التعاقدية يجب أن تلعب الجزء الآخر، وإيجاد آليات تسمح بتحديد عتبة عقد لا يمكن النزول دونها”.

وأكد الوزير أورلاندو في تصريحات متلفزة الأربعاء، أن الحكومة في الأشهر الأخيرة “قامت بالتدخل وسنتدخل لدعم أدنى مستويات الدخل”، وذلك من خلال “منح مخصصات للأسر التي تواجه صعوبات، وسنفعل ذلك في الأسابيع المقبلة مع مخصصات للعاملين لحسابهم الخاص أيضاً”.

ولفت الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي، إلى أن “هناك دور يمكن للحكومة أن تلعبه، وإن كان في ظروف الميزانية الصعبة الراهنة”، لكن “هناك أيضًا موضوع عقود العمل التي تسمح بانتعاش الأجور، دون تبنّي آليات حركة ذات طبيعة تضخمية”. واختتم بالقول “لكن ينبغي أن يتم الأمر دون تفويت الفرصة على العمال الإيطاليين للتساوي بأقرانهم الأوروبيين”.