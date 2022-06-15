مفوض أوروبي يستبعد دخول اقتصاد منطقة اليورو في حالة ركود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استبعد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جينتيلوني دخول منطقة العملة الاوروبية الموحدة (منطقة اليورو) في حالة ركود بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال جينيتلوني الاربعاء، في ندوة نظمتها النسخة الأوروبية لصحيفة (بوليتيكو) الامريكية “منطقة اليورو لن ينتهي بها الأمر إلى ركود تقني. على العكس من ذلك، لا يزال من الممكن الحفاظ على مستوى نمو ولو منخفض، ولكن إيجابي”.

وأضاف جينتيلوني “الكلمة المفتاحية هي عدم اليقين وهذا ليس بجديد، لأننا عشنا عامين ونصف العام من عدم اليقين الشديد. لقد عانينا من بجعتين سوداويتين: الوباء أولا وثم الحرب.. نحن نبحر في مياه مضطربة وقد خفضنا تقديرات النمو ونكافح من أجل الحفاظ على مستوى منخفض من النمو. أعتقد أنه من الممكن، ومصيرنا ليس الركود”.

إلا أنه أضاف “بالطبع هناك أخطار، وإذا كنا أكثر سلبية ومتشائمين سنساهم في نبوءات ذاتية التحقق”.

وتحدث المفوض الأوروبي عن “إمكانيات تتيحها إعادة فتح الاقتصادات، من خلال سوق العمل”، وقال “نرى العديد من العناصر تبقي اقتصادنا في منطقة إيجابية ولو عند مستوى منخفض”.