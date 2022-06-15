إيطاليا: 48 وفاة جديدة جراء كوفيد وتسجيل 31885 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الاربعاء (15 حزيران/يونيو) تسجيل 48 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و31 ألفا و885 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وسجلت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات تراجعا طفيفا، حيث بلغت 16.3% بعد أن كانت أمس 17.3%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الثلاثاء كانت 73 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 39 ألفا و447 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بـ6 مرضى، ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 189 سريرا، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 19 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و218.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و736 ألفا و696، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و553 منهم.

المتعافون منذ انتشار الوباء ارتفع عددهم إلى 16 مليون و965 ألفا و258.