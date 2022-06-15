غويريني يؤكد لنظيره الأوكراني التزام إيطاليا بدعم بلاده في “دفاعها المشروع عن السيادة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني أنه التقى اليوم في بروكسل نظيره الاوكراني، أوليكسي ريزنيكوف.

وكتب غويريني، القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي، في تغريدة على منصة (تويتر) “التقيت في بروكسل الزميل والصديق وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف للاطلاع على الوضع”. وزاد “أكدت مجددًا استمرار التزام إيطاليا بدعم أوكرانيا للدفاع المشروع عن سيادتها وللجهود المستمرة لتحقيق السلام”.

وقد استقبلت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، ريزنيكوف صباح الأربعاء بمقر الجهاز التشريعي في بروكسل. وأكدت استمرار التكتل الموحد في “تقديم المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية، ودعم ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي”