خبير إيطالي يتوقع “موجات متكررة أقل شدة” من وباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار مدير الوقاية بوزارة الصحة في الحكومة الايطالية، جانّي ريتسا إلى أن فيروس (سارس-كوف-2) المسبب لوباء كوفيد-19 أصبح “فيروساً مستوطنًا”، متوقعا “موجات متكررة جديدة” من الوباء، ولكن “ذات شدة محدودة”.

وقال، بمناسبة اجتماع إقليمي للصحة العالمية الإقليمية بجامعة روما الاولى، “إننا نعود إلى الحياة الطبيعية، ولكن ستكون هناك قيود وحاجة لاستخدام انتقائي للكمامات”.

بالنسبة للقاحات المضادة للوباء، رأى أن هناك “حاجة إلى تكييفها بسرعة مع المتغيرات، بما في ذلك تسريع عمليات إقرارها”، مشيرا إلى أن ما يسمى بـ”مناعة القطيع” أصبحت الآن “حلمًا ضائعًا بسبب متغيرات الفيروس التي تستجيب بشكل أقل للقاحات، وأيضًا بسبب عدم التمكن من تحقيق الوصول العالمي للقاحات”.