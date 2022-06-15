الاتحاد الأوروبي يستنكر الهجوم على زعيم المعارضة الفنزويلية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استنكر الاتحاد الاوروبي الهجوم الذي تعرض له زعيم المعارضة في فنزويلا، خوان غوايدو وفريقه خلال رحلة إلى ولاية كوجيديس وسط البلاد، واصفا الحادثة بـ”غير المقبولة”.

وأشارت مذكرة للمتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو إلى أن التكتل الموحد “يتوقع إجراء تحقيق سريع لتقديم الجناة إلى العدالة”، مشددة على أن “احترام جميع الفاعلين السياسيين والمدنيين، بمن فيهم أعضاء المعارضة والصحفيون”، هو “أمر أساسي لتعزيز الحوار الفنزويلي”.

وأعاد المتحدث “تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي الثابت لجميع القوى المؤيدة للديمقراطية في فنزويلا”، مشيرا إلى أن “السبيل الوحيد” للخروج من الأزمة المستمرة هو من خلال مفاوضات سياسية داخلية تقود إلى “انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية وشاملة وشفافة”.

وكان غوايدو قد أشار إلى أن الهجوم نفذته جماعة ذات صلة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.