برودي: انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي قضية حساسة ومعقدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ب روكسل- أشار السياسي الإيطالي المخضرم، الرئيس الأسبق للمفوضية الأوروبية، إلى أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي مسألة “معقدة”، حيث من المتوقع أن توصي بروكسل بمنحها وضع الدولة المرشحة بعد غد الجمعة.

وقال برودي اليوم الاربعاء، في لقاء بمقر السفارة الإيطالية في بروكسل، إن “عاطفة اللحظة تدفعنا إلى تسهيل” قضية طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن “العضوية هي أمر حساس للغاية ومعقد”.

ونوه برودي بأنه حتى لو كانت أوكرانيا في حالة حرب مع روسيا، فإن هذا “لا يغير قواعد الاتحاد الأوروبي” بشأن خطوات عملية الانضمام، فضلا عن البعد الجيوسياسي للقضية، وقال “ماذا سنفعل هل سنرمي صربيا في أيدي روسيا؟.. نحن بحاجة إلى توازن”.