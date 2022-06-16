الأمم المتحدة: تعاون مع تركيا لإنشاء ممرات آمنة للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة عن “تعاون وثيق” مع السلطات التركية لإنشاء ممرات آمنة لصادرات الحبوب من أوكرانيا عبر موانئها بمياه البحر الأسود.

وقال ستيفان دوجاريك، أمس الاربعاء خلال مؤتمر صحفي، إن الامين العام أنطونيو غوتيريش “ممتن للغاية” لتعاون الرئيس رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو والجيش التركي، “الذين عملوا بشكل بناء من أجل حل هذه المشكلة”، حسبما نقل عنه المكتب الاعلامي للامم المتحدة.

وأكد دوجاريك على أن الأمم المتحدة على اتصال مع جميع الأطراف المعنية. وقال “التفاصيل لا تزال قيد الإعداد، وسيتعين على الجانبين الأوكراني والروسي الاتفاق، كما سيتعين على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجيش التركي، أن تشعر بالراحة للمضي قدماً بالخطة”.