دراغي للاوكرانيين: العالم يقف الى جانبكم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف- قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي اليوم الخميس للاوكرانيين إن “العالم يقف الى جانبكم”.

جاء ذلك خلال جولة في بلدة إيربين، الضاحية رمز دمار الحرب شمال غربي كييف، رفقة الرئيس الفرنسي ماكرون والمستشار الألماني شولتس والرئيس الروماني كلاوس يوهانيس.

ووصل دراغي وماكرون وشولتس إلى العاصمة الاوكرانية في رحلة استمرت 10 ساعات على متن قطار خاص انطلق من بلدة ميديكا الحدودية البولندية.

وسيجتمع الزعماء الأوروبيين الأربعة في وقت لاحق مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسيعقدون مؤتمرا صحفيا مشتركا.

هدف الزيارة ، كما أعلن ماكرون، هو “إرسال رسالة وحدة أوروبية ودعم للأوكرانيين”.