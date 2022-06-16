بوريل سيركز على “التعددية” بخطابه أمام مجلس الامن الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سيلقي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، خطابه السنوي أمام مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس.

واشارت مذكرة صدرت في بروكسل بهذا الصدد، الى أن بوريل سيؤكد مجددا “التزام الاتحاد الأوروبي العميق بالتعددية وبالدور المركزي للأمم المتحدة في تعزيز عالم يسوده السلام والازدهار”، فـ”وجود نظام متعدد الأطراف محوره الأمم المتحدة وملائم للقرن الحادي والعشرين هو أكثر أهمية من أي وقت مضى”.

واشارت المذكرة الى عمل الاتحاد الأوروبي عن كثب مع الأمم المتحدة بشأن “العديد من الملفات الإقليمية، من سورية إلى إيران، ومن أفغانستان إلى الساحل، على سبيل المثال لا الحصر وبشأن الحرب في أوكرانيا”، حيث “تمس آثار العدوان الروسي كل جانب من جوانب التنمية المستدامة، مما يجعل من الواضح تمامًا لماذا يجب أن تكون التعددية جزءًا من الحل”.

ولفتت إلى أن “الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية بشكل كبير، مما عرض ملايين الأشخاص للخطر، ولا سيما الأفقر والأكثر ضعفاً”، وفي هذا المجال “يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب شركائه لدعم استجابة عالمية سريعة وشاملة”.