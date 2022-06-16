إيطاليا: وصول 1533 مهاجراً إلى لامبيدوزا في 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن تدفقات الهجرة نحو لامبيدوزا تستمر بلا هوادة، ففي غضون أربع ساعات فقط، من منتصف الليل حتى الرابعة صباحًا، شهدت سواحل الجزيرة الصقليّة 8 عمليات رسوّ حملت إليها 433 مهاجراً.

وأضافت المصادر ذاتها أن “المهاجرين الوافدين يضافون إلى 698 آخرين وصلوا يوم أمس في 17 عملية رسوّ متتالية، على سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، التي أصبحت النقطة الساخنة فيها توشك على الانهيار الآن”.

وذكرت المصادر الأمنية أن “زوارق الدورية التابعة لمكتب حماية الموانئ وقوات الشرطة المالية استمر ترددها طوال يوم أمس على رصيف فافالورو”، كما “تمكنت مجموعتان الأولى مؤلفة من 62 شخصاً، بينهم امرأتان و6 قصر، والثانية من 77 مهاجراً بينهم امرأة واحدة، من الوصول إلى الجزيرة بشكل مستقل بعد الساعة 11 ليلا بقليل”. وأشارت إلى أن “رجال الشرطة وعناصر الشرطة المالية تتبعوا المهاجرين وصولاً إلى شاطئي غويتجيا وكالا بيزانا على التوالي”، حيث “قاموا بالاستيلاء على القوارب المستخدمة في عملية العبور ومصادرتها”.

ولفتت المصادر الى أنه “بعد منتصف الليل بقليل، أنزل زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل على رصيف فافالورو، 53 شخصًا أوقفوهم على بعد 40 ميلًا قبالة ساحل الجزيرة. إلى جانب مجموعتين أخريين مكونتين من 97 و86 بينهم امرأة و16 قاصراً، تم اعتراضهما على التوالي من قبل رجال هيئة حماية الموانئ والشرطة المالية”. وتابعت: “على بعد 7 أميال بحرية، تم رصد 82 شخصًا، بينهم 9 نساء، بينما تم وقف 19 آخرين ينتمون إلى جنسيات مختلفة، من قبل قوات الشرطة المالية قرب جزيرة لامبيوني”، وقد “كان بينهم 7 نساء أيضا، ترك القارب بعد انتشال المهاجرين يبحر على غير هدى”.

وأشارت المصادر الأمنية الى أنه، من ناحية أخرى، “تتبع رجال هيئة حماية الموانئ على بعد 8 أميال عن كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي، 12 مهاجراً قادمين من تونس، والذين وصلوا عند حوالي الساعة الواحدة صباحاً على رصيف فافالورو”. وخلصت الى القول، إن “آخر دفعة وصلت إلى الجزيرة، كانت بين الساعة 3 و4.30 صباحًا، مؤلفة من مجموعتين من 10 تونسيين، اعترضتهم دورية الشرطة المالية عند مدخل الميناء، و74 آخرين، بينهم 29 امرأة، وصلوا بشكل مستقل إلى رصيف لامبيدوزا التجاري”.