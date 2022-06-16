دي مايو: لا لقرارات تبعدنا عن الناتو والاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو عن رفضه لأي قرار برلماني من شانه تقييد رئيس الوزراء ماريو دراغي في القمة الاوروبية القادمة، في إشارة الى تصويت مرتقب يسبق القمة حول جدوى ارسال دفعة اسلحة جديدة لأوكرانيا.

التصويت البرلماني دعا اليه بإصرار الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي، ويعتبر مؤشرا لخلافات حول التعامل مع الازمة الاوكرانية بين الاخير ودي مايو، الذي يعتبر من القادة الاوائل لخمس نجوم.

وقال دي مايو، في لقاء مع صحفيين اليوم الخميس، “نحن نتعامل مع حرب في أوكرانيا شنتها روسيا وتتطلب أقصى جهد دبلوماسي. لا أعتقد أنه من المناسب اتخاذ قرارات من شأنها في الواقع حرف إيطاليا عن (سياسة) حلف شمال الأطلسي والتحالف الأوروبي”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الايطالية أنه “ليس من المناسب أن نضع في القرار الذي يلزم رئيس الوزراء بالذهاب إلى مجلس الاتحاد الأوروبي عبارات أو محتويات تحرفنا بحكم الواقع عن تحالفاتنا التاريخية، لأن إيطاليا ليست دولة محايدة بل جزء من تحالفات تاريخية منذ فترة طويلة بفضل الآباء المؤسسين “.