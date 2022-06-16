وزير خارجية إيطاليا: يمكننا التحكم بخفض واردات الغاز لكننا نحتاج لسقف للسعر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن بلاده يمكنها التحكم بخفض واردات الغاز الروسي، لكن هناك حاجة لتثبيت سقف للسعر.

وأضاف الوزير دي مايو، في تصريحات لصحفيين، الخميس: “نحن في لحظة حرجة للغاية في بلادنا، إذ تخفض موسكو كمية الغاز المصدّر إلى أوروبا”، لكن “لحسن الحظ، وبفضل الجهود الدبلوماسية التي قمنا بها في مجال الطاقة، يمكننا إدارة هذا الظرف”، مستدركاً، “لكننا نحتاج إلى وضع حد أقصى لسعر الغاز، كما طالبنا في المحافل الأوروبية”.

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية، أن “الدبلوماسية تعمل سبعة أيام في الأسبوع منذ اليوم الأول لهذه الحرب، بل وحتى قبل اندلاعها أيضاً”، واختتم بالقول “إننا لا نقتصر على العمل في أيام الآحاد فقط”.

وكانت مجموعة (إيني) الإيطالية للطاقة قد أعلنت يوم أمس الأربعاء أن شركة (غازبروم) الروسية أبلغتها بـ”تخفيض محدود” في إمدادات الغاز الطبيعي “يعادل نحو 15%”.

وأشار متحدث باسم عملاق الطاقة الإيطالي، في تصريح لوكالة (آدنكرونوس) إلى أن “أسباب الخفض لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي”، مؤكدا أن “(إيني) تراقب الوضع باستمرار”.