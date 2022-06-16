مصادر برئاسة الوزراء الايطالية تحدد أهداف زيارة دراغي لكييف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت مصادر في رئاسة الوزراء الايطالية إلى أن زيارة ماريو دراغي إلى كييف، رفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس تحمل في طياتها “معاني قوية باسم الوحدة والتلاحم الكامل للدول الأوروبية في إدانة غزو أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا ومساعدة كييف”.

ونوهت المصادر بأن إيطاليا “ساهمت باستمرار على المستوى الأوروبي في مسار مزدوج: إقرار مختلف حزم العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا، وضمان الوحدة والتنسيق في جميع جوانب الدعم لأوكرانيا: السياسي والعسكري والمالي والإنساني”.

وحسب المصادر الحكومية، فإن المهمة تهدف أيضًا إلى “تقييم آخر التطورات في وضع دونباس، تحليل وضع القوات في الميدان والجيش الأوكراني على وجه الخصوص”، ملفتة إلى أن رئيس الوزراء دراغي “حث دائمًا على بذل كل جهد للمساعدة في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وإعطاء زخم جديد لمفاوضات السلام، وأكد مرارًا وتكرارًا أنه يجب أن تكون أوكرانيا، وليس أي طرف آخر، هي من يقرر أي سلام يجب قبوله، وليس سلامًا مفروضًا، لأنه أيضًا إذا لم يكن مقبولًا فلن يكون مستدامًا”.

وستعمل زيارة الزعماء الثلاثة أيضًا على “تقييم” مسألة الافراج عن صادرات القمح الأوكراني، حيث “شهدنا منذ بداية الحرب أزمة غذاء غير مسبوقة تتطلب إجراءات ملموسة متعددة الأطراف”، حسب المصادر التي شددت على أن “إيطاليا تدعم دورًا نشطًا للأمم المتحدة ، وقد أولى دراغي بالفعل خلال رحلته إلى واشنطن الاهتمام والأولوية القصوى لهذه القضية”، وأيضًا باعتبار أن ذلك يشكل “مثالا أوليا للحوار الذي يتم بناؤه بين الطرفين لإنقاذ عشرات الملايين من الأشخاص”.