ميتسولا: زيارة القادة الاوروبيين الثلاثة ستحدد ما نقرره بالقمة بشأن أوكرانيا  

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شددت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا على أن زيارة رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني، اولاف شولتس إلى كييف “ليست رمزية فحسب، بل هي مهمة من الناحية السياسية في ضوء ما سنقرره الأسبوع المقبل” في القمة الاوروبية بشأن ترشيح أوكرانيا للانضمام للتكتل الموحد.

وقالت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي، خلال زيارتها الخميس لبراغ، “هناك دائمًا عدة خطوات” في عملية الانضمام، لكن “لن نخيب آمال الأوكرانيين فقط ولكن آمالنا والاتحاد، إذا أغلقنا الباب أمام هذا الشعب الشجاع”.