مسؤول فاتيكاني يزور مقدونيا الشمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعلن الكرسي الرسولي أن مسؤولاً دبلوماسياً فاتيكانياً يؤدي زيارة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية.

وجاء في تغريدة صدرت عن أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، أن أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المونسنيور پاول ريتشارد غالاغر، يقوم بزيارة إلى مقدونيا الشمالية بدأت هذا الخميس وتنتهي يوم الأحد المقبل.

وأوضحت التغريدة وفقا لإذاعة الفاتيكان، أن “سيادته سيشارك في منتدى (Prespa 2022)، وهو عبارة عن منصة للتعاون وفسحة للتبادل ومناقشة القضايا المتعلقة بمستقبل منطقة البلقان الغربية، في إطار التعاون الأوروبي”.

وذكرت التغريدة أن المونسنيور غالاغر “سيلتقي أيضاً عددا من المسؤولين المحليين، في طليعتهم رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، كما سيترأس القداس في كاتدرائية العاصمة سكوبيه، التي زارها البابا فرنسيس في أيار/مايو ٢٠١٩، وهي مسقط رأس الأم تيريزا دي كالكوتا”.