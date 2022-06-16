دراغي: يوم تاريخي لأوروبا ودعم غير مشروط لزيلينسكي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، أن “اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لأوروبا”، فقد “أتت إيطاليا وفرنسا وألمانيا، ثلاث دول مؤسسة للاتحاد الأوروبي، وكذلك رئيس رومانيا، إلى أوكرانيا لتقديم الدعم غير المشروط للرئيس زيلينسكي وللشعب الأوكراني”.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا ورومانيا داخل مجمع الرئاسة في كييف، الخميس: “لقد قام شعب بتحويل نفسه إلى جيش لصد عدوان روسيا، وليعيش بحرية”.

وتابع رئيس الحكومة “نحن في نقطة تحول في تاريخنا. يدافع الشعب الأوكراني كل يوم عن قيم الديمقراطية والحرية التي تمثل أساس المشروع الأوروبي، ومشروعنا”. لذا “يجب أن نخلق مجتمعًا من السلام والازدهار والحقوق، يوحد كييف مع روما وباريس وبرلين وجميع البلدان الأخرى التي تشاطر هذا المشروع”.