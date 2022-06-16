رئيس وزراء إيطاليا: أظهر الاتحاد الأوروبي وحدة استثنائية بشأن أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “الاتحاد الأوروبي قد أظهر ولا يزال يظهر اليوم وحدة غير عادية في دعم أوكرانيا بكل الطرق، تلبية لما طلب الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي”.

وأضاف دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا ورومانيا داخل مجمع الرئاسة في كييف، الخميس: “أريد أن أذكّر بالتضامن الكبير الذي أبداه الإيطاليون والأوروبيون الذين رحبوا بالأوكرانيين الفارين من الحرب في منازلهم”، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة “تؤكد بشكل قاطع دعمنا لأوروبا ولحلفائنا”.

وذكر رئيس الحكومة، أنه “زرت ايربين اليوم، ورأيت مكان المذابح التي ارتكبها الجيش الروسي. هذه حقائق مروعة ومقلقة للغاية وندينها بدون تردد”، كما “نقدم دعمنا التام لتحقيقات الهيئات الدولية المعنية بجرائم الحرب”.

واستدرك دراغي “لكن اليوم، بعد سماع شرح الشخص الذي رافقنا لنرى نتيجة هذا القصف، شعرت بالرعب، لكنني شعرت بالأمل أيضًا. الأمل بإعادة الإعمار وبالمستقبل”. واختتم بالقول “نحن هنا اليوم من أجل هذا، لمساعدة أوكرانيا على بناء مستقبلها”.