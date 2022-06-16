دراغي بشأن أزمة الغذاء: الدراما تقترب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن “أمامنا أسبوعان لتطهير الموانئ (من الألغام) وسيصل الحصاد نهاية أيلول/سبتمبر”، مبيناً أن “هذه مواعيد النهائية، تقربنا بشكل لا يرحم من الدراما”، المتوقعة، في إشارة إلى أزمة الغذاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا ورومانيا داخل مجمع الرئاسة في كييف، الخميس، في إشارة إلى الخطر على الأمن الغذائي بسبب الحصار المفروض على صادرات القمح الأوكرانية من جانب الاتحاد الروسي.

وأضاف رئيس الحكومة، أنه “لتجنب هذا الحدث الرهيب، يجب تنظيم ممرات آمنة للقمح لأن الأزمة في أوكرانيا يجب ألا تعرض الأمن الغذائي للخطر”، واختتم معربًا عن أمله في “قرار أممي لحل المشكلة”، لكنه أكد أن “روسيا رفضت ذلك حتى الآن”.