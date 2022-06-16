إيطاليا: إصابات كوفيد 36573 وضحاياه 64 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 36,573 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أرجاء البلاد اليوم الخميس.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 64 حالة وفاة أخرى”، مما يرفع أعداد الضحايا منذ بدء انتشار الوباء إلى 167,617 منذ بدء انتشار الوباء.

وذكرت النشرة الصحية أنه “تم اجراء 194,676 تحليل كشف عن العدوى، والتي بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالعدوى 18.9٪”.

وذكر جدول وزارة الصحة أنه “تم إدخال 192 حالة جديد إلى أقسام العناية المركزة، أي أقل بثلاث حالات مقارنة بيوم أمس”، في حين “تم إدخال 4303 شخصاً إلى المستشفيات ممن يعانون بسبب ظهور الأعراض عليهم”، وهم “بزيادة بمجموع 85 حالة عن أمس”.