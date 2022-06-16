إيطاليا: نريد كييف في الاتحاد الأوروبي وندعم وضع المرشح لها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف – أكدت إيطاليا على لسان رئيس وزرائها ماريو دراغي، أن “أهم رسالة في زيارتنا هي أن إيطاليا تريد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، تريد منح أوكرانيا وضع المرشح وستدعم هذا الموقف في المجلس الأوروبي المقبل”.

وقال دراغي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع قادة أوكرانيا وفرنسا وألمانيا ورومانيا داخل مجمع الرئاسة في كييف، الخميس، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، “يدرك بطبيعة الحال أن الطريق من مرشح إلى عضو يجب أن ترى إصلاحات عميقة في المجتمع الأوكراني، ويفهم أن الطريق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي هي مسيرة وليس نقطة، وقد أكد ذلك رئيس الوزراء.

وتابع القول: “إن وجودنا هو مظهر من مظاهر الوحدة، وعلى هذا النحو فهو مظهر لما يمكن أن تظهره الوحدة بحد ذاتها. قلنا جميعًا اليوم إننا مستعدون لدعم قضية أوكرانيا كمرشح للاتحاد الأوروبي في المجلس الأوروبي المقبل”.

وأردف رئيس الحكومة: “نحن ندرك أن هذا تطور تاريخي سيتطلب انعكاسًا عميقًا لقواعد وسير عمل الاتحاد الأوروبي”، كما “سيتطلب التفكير بجميع البلدان الأخرى، ولا سيما البلقان، التي بقيت على قائمة الانتظار سنوات عديدة حتى تصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي”.

وخلص دراغي الى القول، إن “حقيقة وجودنا هنا اليوم هي حدث استثنائي بالفعل. نحن هنا لمساعدة أوكرانيا على بناء مستقبلها، لا مجرد ترشيحها لعضوية للاتحاد الأوروبي وحسب، بل إعادة إعمارها أيضاً”.