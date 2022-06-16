رينزي: حضور دراغي في كييف مزيد من السلطة لإيطاليا وأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى زعيم حزب “إيطاليا حيّة” ماتّيو رينزي، أن حضور رئيس وزراء بلاده ماريو دراغي في العاصمة الأوكرانية كييف اليوم، يمثل مزيداً من السلطة لإيطاليا وللاتحاد الأوروبي.

وكتب رينزي على موقعه الإعلامي الخاص (enews) الخميس، أن “الصورة الافتتاحية اليوم هي تلك التي تجمع دراغي، ماكرون وشولتس. إنها صورة جميلة لأنها ترمز إلى رحلة أوروبا نحو السلام العادل”.

وقال رئيس الوزراء الأسبق، إنه “منذ 24 شباط/فبراير، كنت أقول إننا لسنا محايدين: فنحن إلى جانب أوكرانيا، وهي دولة مهاجَمة”، لكن “لهذا السبب على وجه التحديد، نعلم أن علينا أيضًا بناء السلام من خلال الدبلوماسية، من أجل مصلحة الأوكرانيين قبل كل شيء، الذين يدفعون أعلى ثمن لهذه الحرب التي أرادها بوتين”.

وأضاف رينزي، أن “في هذه الحرب المجنونة، لن يفوز أحد، لكن يجب على أوروبا أن تفوز بالسلام. يمكنها أن تفعل ذلك مع القادة الموجودين في هذه الصورة، وأنا فخور جدًا لا بصداقتنا مع ماكرون فقط، بل بحقيقة أننا ناضلنا لوحدنا لإرسال كونتي إلى بيته والاستمتاع بحضور دراغي”. واختتم بالقول “لأن وجود هذا الأخير في عربة القطار هذه، يعني امتلاك مزيد من السلطة بصفتنا إيطاليا وأوروبا”.