إيطاليا: ارتفاع الأسعار يكلف الأسر 2713 يورو سنوياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد اتحاد إيطالي أن البلاد “تقف أمام حالة طوارئ وطنية حقيقية سيكون لها آثاراً وخيمة على الاقتصاد والظروف الاقتصادية للأسر”، تعليقاً على الزيادة في حجم التضخم المسجل في أيار/مايو الماضي.

وبهذا الصدد، أوضح رئيس هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، كارلو ريينتسي، أنه “تم للأسف تأكيد أسوأ توقعاتنا من خلال بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) عن التضخم الذي بلغ نسبة 6.8٪، مع الأخذ بالاعتبار إجمالي استهلاك الأسرة، الذي يترجم إلى زيادة النفقات بمبلغ 2089 يورو للأسر الإعتيادية، أو حتى 2713 يورو في السنة لأسرة ذات طفلين”.

وقال ريينتسي إن “التضخم غير المتجانس على المستوى الإقليمي، مما يعاقب بعض مناطق البلاد، وعلى وجه الخصوص، يكفي مجرد التفكير بالذروة في إقليم ترينتينو آلتو أديجي (شمال)، الذي سجل في أيار/مايو معدل تضخم بـ9٪، مع ارتفاع الإنفاق الذي وصل إلى 3231 لكل وحدة سكنية فيه على أساس سنوي”.

وأضاف رئيس (كوداكونس)، أن “من المتوقع أن ترتفع أسعار مبيعات التجزئة مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، نتيجة لتصعيد أسعار الوقود الذي يسجل أرقامًا قياسية جديدة في محطات التعبئة”، مبيناً أن “جمود الحكومة، دفعنا إلى قرار رفع شكوى جديدة إلى هيئة مكافحة الاحتكار والى 104 مدعين عامين في جميع أنحاء إيطاليا، للتحقيق بالزيادات غير المبررة في أسعار المحروقات”.