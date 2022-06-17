إيطاليا: إنقاذ 40 مهاجراً بينهم 6 أطفال بين 8 أشهر و4 سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت سفينة (آيتا ماري) الإنسانية عن عملية إنقاذ جديدة، نفذتها لصالح 40 شخصاً، بينهم 6 نساء و6 أطفال تتراوح أعمارهم بين 8 أشهر و4 سنوات. كانوا على متن قارب بقي يهيم في عرض البحر لمدة 24 ساعة.

وقالت منظمة الإنقاذ البحري الإنساني (SMH) غير الحكومية الإسبانية، التي تدير السفينة: “تمكنا من كشف موقع المهاجرين بفضل ضوء هاتف خلوي وصراخهم في الظلام”، مبينةً أنهم “قادمون من ليبيا، السودان، سورية ومصر”، وأن “هناك منهم الآن 68 شخصًا على متن سفينتنا”.

وذكر طاقم (آيتا ماري) أن “عملية إجلاء طبي عاجل جرت لواحد من المهاجرين الـ68، التي تبحر على بعد حوالي عشرة أميال بحرية عن لامبيدوزا، تمت بواسطة زورق دورية تابع لقوات خفر الإيطالية التي نقلته إلى ساحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي”، مبيناً أنه “بعد العلاج الأولي في العيادة الخارجية بالجزيرة، تم نقل المهاجر إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا”.

وقالت مصادر أمنية إيطالية، إنه “في غضون ذلك، على جزيرة لامبيدوزا التي وصل إليها 598 مهاجرا أمس من خلال 14 عملية رسوّ متتالية، وصل قارب طوله 10 أمتار ليلا، يحمل على متنه 12 تونسيا، اعترضتهم قوات الشرطة المالية على بعد حوالي 10 أميال بحرية عن الجزيرة، وقد تم حجز قاربهم”.