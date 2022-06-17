باحثة إيطالية: زيادة إصابات كوفيد لا تعني انتشاراً أكبر لأعراضه

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أكدت باحثة إيطالية، أن “متحوّر أوميكرون حسبما أكدت لنا البلدان التي انتشر فيها، وجنوب إفريقيا أولاً، أنه معدٍ للغاية، لكن أعراضه ليست قوية”. وتساءلت: “هل سنشهد زيادة في الإصابات خلال الأسابيع المقبلة؟ بالتأكيد نعم! لكن العدوى لا تعني انتشار أعراض المرض”.

وكررت مديرة علم الأحياء الدقيقة السريرية، الفيرولوجيا وتشخيصات الطوارئ الحيوية بمستشفى ساكّو في ميلانو، ماريا ريتا جيزموندو في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية، القول إن “هناك الفرق بين حالات الإصابة بكوف ـ سارس ـ 2 وأعراض وباء كوفيد 19”.

وتابعت، “بعد أن توقع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (Ecdc) زيادة في الحالات التي تسببها الأجناس الفرعية لمتحوّر أوميكرون (BA.4) و(BA.5)، تشهد ألمانيا تجربة ما يسميه وزير الصحة: موجة الصيف”، وكذلك “في إيطاليا، يخشى عالم الفيروسات بجامعة ميلانو فابريتسيو بريلياسكو موجة من 100 ألف إصابة يومية، قبيل حلول الخريف”.

وخلصت جيزموندو معربة عن “الاعتقاد بأن فصل الصيف سيكون هادئًا كما نستحق أن نتمتع به، ونأمل أن يكون الخريف والفصول التالية مثله أيضاً”.