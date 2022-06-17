إيني: غازبروم ستوفر 50٪ فقط من كمية الغاز المطلوبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت مجموعة (إيني) الايطالية للطاقة، أنه “إزاء طلبنا اليومي على الغاز، الذي يقارب 63 مليون متر مكعب، أعلنت شركة (غازبروم) الروسية أنها ستوفر 50٪ فقط من حجم الطلب”.

وذكر عملاق الطاقة الإيطالي في بيان نشره على موقعه الرسمي الجمعة، أن (غازبروم) “ستقوم بتسليمنا الكميات الفعلية نفسها بدون تغيير تقريبًا، مقارنة بيوم أمس”.

وكانت (إيني) قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن (غازبروم) أبلغتها “بتخفيض محدود في إمدادات الغاز الطبيعي يعادل نحو 15%”. وأشار متحدث باسم عملاق الطاقة الإيطالي، في تصريح لوكالة (آدنكرونوس) إلى أن “أسباب الخفض لم يتم الإبلاغ عنها في الوقت الحالي، مؤكدا أن “(إيني) تراقب الوضع باستمرار”.