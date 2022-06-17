الاتحاد الأوروبي يعلن انعقاد مجلس الشراكة مع مصر الاحد بلوكسمبورغ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أن النسخة التاسعة لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر ستنعقد يوم الاحد القادم في لوكسمبورغ (19 حزيران/يونيو الجاري)، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزير الخارجية المصري سامح حسن شكري.

وأشارت المذكرة الصادرة الجمعة في بروكسل، إلى أن “الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لعلاقته مع مصر كشريك رئيسي ولاعب إقليمي ويؤكد الطبيعة الاستراتيجية وإمكانات الشراكة”.

وسيتطرق مجلس الشراكة إلى العلاقات الثنائية والشؤون السياسية، وستخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

ومن ثم سيتطرق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي الختام، سيصادق مجلس الشراكة على أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027.