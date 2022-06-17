معهد الصحة الإيطالي: 6 أقاليم عالية الخطورة من ناحية انتشار كوفيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال معهد الصحة العالي الإيطالي (ISS) إن “هناك مقاطعة واحدة في البلاد فقط مصنفة على أنها منخفضة المخاطر، 14 معرضة لمخاطر متوسطة و6 أقاليم معرضة لمخاطر عالية بسبب تحذرات عديدة من ناحية إمكانية صمودها أمام عدوى وباء كوفيد 19”.

وأكد التقرير الخاص برصد غرفة التحكم في حالة الطوارئ الصحية بالمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة، “ارتفاع مؤشر انتشار عدوى الفيروس (Rt) في الفترة من 25 أيار/مايو إلى 7 حزيران/يونيو”.

وذكر التقرير الصحي، أن “متوسط المؤشر المحسوب على حالات الأعراض كان يساوي 0.83 في إطار مدى كان يتراوح آنذاك بين 0.73-1.18، وبزيادة ملحوظة مقارنة بالأسبوع السابق، بمدى يتجاوز عتبة الوباء”.

وأوضح تقرير المعهد، أن “مؤشر قابلية الانتقال على أساس الحالات المتواجدة في المستشفيات آخذ بالازدياد أيضاً”، مع “فاصل زمني يصل إلى عتبة الوباء، أي 0.95، في 7 حزيران/يونيو مقابل 0.8 في 31 أيار/مايو”.