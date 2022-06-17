المفوضية توصي بمنح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم الجمعة أن مجلس المفوضين يوصي بمنح أوكرانيا صفة مرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي.

وقالت، في أعقاب اجتماع هيئة المفوضين في بروكسل، “هذا بالطبع على أساس أن البلاد ستنفذ عددًا من الإصلاحات المهمة”.

وجاء في التقرير الخاص بالتوصية أن المفوضية “توصي بمنح أوكرانيا وضع المرشح”، على أن تنفذ “قائمة إصلاحات” من سبع نقاط.

وتتضمن هذه الإصلاحات: تحديد إجراءات لاختيار قضاة المحكمة الدستورية، وتكثيف مكافحة الفساد، خاصة تلك على المستويات الرفيعة، مع سجل “موثوق” للمحاكمات والإدانات، وتعيين مدير السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، التأكد من أن التشريع يتماشى مع قواعد مكافحة غسيل الأموال، والحد من “التأثير المفرط” للأوليغارشية في الاقتصاد، واعتماد قانون الإعلام بما يتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي، وإصلاح الإطار التشريعي المتعلق بالأقليات.

وستقوم المفوضية “بمراقبة التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في اتخاذ هذه الخطوات وإعداد تقرير عنها، إلى جانب تقييم مفصل للبلاد، بحلول نهاية عام 2022”.

ونوهت الوثيقة بأن عملية الانضمام تظل قائمة على “المعايير والشروط المحددة”، والتي تسمح لكل دولة مشاركة في العملية “بالتقدم على أساس مزاياها”، ولكنها تعني أيضًا أن “الخطوات المتخذة في اتجاه الاتحاد الأوروبي يمكن سحبها إذا لم تعد الظروف الأساسية متوفرة”.

هذا، وقد أوصت المفوضية أيضا بمنح مولدوفا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي.