إيطاليا: فواتير الطاقة تكلف الفنادق 68 ألف يورو والمطاعم 9 آلاف سنوياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن اتحاد إيطالي، أنه في إطار المقارنة بين نيسان/أبريل 2021 والشهر ذاته عام 2022، ارتفعت أسعار فواتير الكهرباء بشكل كبير بالنسبة لجميع القطاعات الرئيسية المكونة لقطاع السياحة والفندقة وما يتبعه.

وكشف تقرير مرصد قطاع الطاقة في اتحاد التجاريين الايطاليين (كونفكوميرتشو)، وهو تحليل ربع سنوي يتم إجراؤه بالتعاون مع مؤسسة (نوميزما إينيرجيا)، أن “هذه الزيادة تكلف الفنادق 68 ألف يورو، المطاعم 9 آلاف، المقاهي 5 آلاف، محلات المواد الغذائية ألفين ومحلات المواد غير الغذائية 5 آلاف يورو، على أساس سنوي”.

وأشار التقرير إلى أن “الزيادات في الإنفاق السنوي على الغاز كانت كبيرة بالقدر نفسه”، وأنه “بالمقارنة بين نيسان/أبريل 2022 و2021 مرة أخرى، فإن قطاع الفنادق يتحمل 13 ألف يورو والمطاعم 5 آلاف”، بل “وحتى المقاهي ومحلات البقالة وغيرها، تضررت جرّاء ارتفاع أسعار الغاز، التي تبلغ نسبة زيادتها السنوية حوالي 110٪”.

وأكد (كونفكوميرتشو) أن “هذه أرقام مقلقة يجب أن تقودنا إلى التفكير بالوضع الحالي الذي تعيشه الشركات والأسر”. وأوضح أن “الاعتماد الشديد على الغاز الروسي، بسبب سياسة الطاقة التي أثبتت في السنوات الأخيرة قصر نظرها، ينبغي أن يؤدي الآن إلى تدخلات مستهدفة غدت لا غنى عنها، لاحتواء أسعار التجزئة للطاقة التي وصلت إلى مستويات لم تعد تُحتمل”.

وأشار الاتحاد التجاري إلى أن “الإلغاء المؤقت لرسوم نظام الطاقة الذي قررته الحكومة والإجراءات المؤقتة لضرائب هذا القطاع قد أتاح تخفيف أسعار فواتير الكهرباء والغاز بشكل كبير”، لكن “على الرغم من ذلك، لا تزال الزيادات المستمرة في مكون الطاقة تلقي بثقلها على حسابات الشركات”.