إيطاليا تعرب عن “الارتياح كبير” لتوصية المفوضية منح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب وكيل وزارة الخارجية الإيطالية بينيديتو ديلا فيدوفا اليوم الجمعة بالضوء الأخضر من الجهاز التنفيذي الأوروبي بشأن منح أوكرانيا صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وأعرب ديلا فيدوفا في منشور على منصة (فيسبوك) عن “الارتياح الكبير” لـ”قرار المفوضية الوصية على المعاهدات الأوروبية”، والذي سيعرض على القمة الأوروبية المقررة في يومي 23-24 حزيران/يونيو الأخيرة تحت الرئاسية الدورية الفرنسية.

وقال وكيل وزارة الخارجية: “على الدول الأعضاء أن تظهر الأسبوع المقبل أنها ترقى إلى مستوى اللحظة التاريخية بإعطاء الضوء الأخضر الأخير”، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء ماريو “دراغي سعى إلى هذا الهدف بعناد، وآمل أن يؤدي تصميمه في النهاية إلى دعمه حتى من جانب أكثر المتشككين”.