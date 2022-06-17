إيطاليا: 41 وفاة جديدة بسبب كورونا وتسجيل 35427 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الجمعة (17 حزيران/يونيو) تسجيل 41 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و35 ألفا و427 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 19.1% بعد أن كانت أمس 18.7%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الخميس كانت 64 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 36 ألفا و573 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، تراجع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بمريض واحد، ليبلغ عدد الاسرة المشغولة فيها اليوم 191 سريرا، بينما ارتفعت حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 17 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و320.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و809 آلاف و934، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و658 منهم.

المتعافون منذ انتشار الوباء ارتفع عددهم إلى 17 مليون و70 ألفا و231.