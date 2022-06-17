مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي سيستعرض التطورات بمنطقة القرن الافريقي والعلاقات مع مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- من المقرر أن يناقش مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ آخر التطورات في منطقة القرن الأفريقي وعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، فضلا عن الحرب في أوكرانيا.

ووفق مذكرة صدرت في بروكسل، سيتبادل رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة والتطورات السريعة في العلاقات الخارجية.

كما سيتبادلون الآراء حول “الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، في ضوء الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي يومي 30 و31 أيار/مايو الماضي واعتماد الحزمة السادسة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا”

وخلال مأدبة غداء غير رسمية، ستتاح لوزراء الاتحاد الأوروبي فرصة إجراء مناقشة مع وزير الخارجية المصري سامح حسن شكري.