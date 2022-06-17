إيطاليا: امدادات الغاز من الجزائر أقرب لضعف تلك القادمة من روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات بشأن توقعات إمدادات الغاز الطبيعي لمجموعة (سنام) الايطالية، الناشطة في مجال البنية التحتية للغاز، بأن واردات الغاز الطبيعي من الجزائر ستبلغ اليوم تقريبا ضعف تلك القادمة من روسيا.

وحسب موقع المجموعة على الشبكة الالكترونية، فإنه من المتوقع اليوم وصول 34.78 مليون متر مكعب من الغاز الروسي عبر أوكرانيا وضخ 64.3 مليون متر مكعب من الغاز الجزائري عبر خط (تراسميد)، بينما سيصل حوالي 28.4 مليون من الغاز الأذربيجاني عبر خط (تاب).

وكانت شركة (غازبروم) الروسية قد أخطرت مجموعة (إيني) الإيطالية أنها ستمدها اليوم الجمعة بنصف حجم الغاز المعتاد والذي يقدر بحوالي 63 مليون متر مكعب.