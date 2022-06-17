جينتيلوني: الانتخابات ليست أبدا مخاطرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني أن “الانتخابات ليست أبدا مخاطرة، فهي ميزة الديمقراطيات”، وذلك في معرض رده على سؤال ما إذا كانت ديناميكيات السوق تجاه إيطاليا تعكس أيضًا مخاطر متعلقة بالانتخابات السياسية في العام المقبل.

وقال جينتيلوني، القيادي في الحزب الديمقراطي ورئيس الوزراء الأسبق، “لذا ستنهي إيطاليا في ربيع العام المقبل الدورة التشريعية، وأعتقد أنه في هذه اللحظة لا توجد اعتبارات سياسية يمكن أن تؤثر على الوضع بأي شكل من الأشكال”.

وأضاف جينتيلوني، في مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع لوزراء مالية دول منطقة اليورو (إيكوفين) “لدينا (في إيطاليا) حكومة بأغلبية واسعة ورئيس وزراء مثل ماريو دراغي يحظى بالاحترام على الصعيدين الأوروبي والدولي، لذا فإن القضايا التي نحتاج إلى أخذها في الاعتبار هي قضايا اقتصادنا ويجب أن تكون العلاقة بين سياسات الميزانية والسياسة النقدية دائمًا إيجابية”.

وأردف مستدركا “بالطبع، يجب على ايطاليا ان تحافظ على المسار الذي اتخذته دائما على مدى هذه العقود وهو مسار التضامن الاوروبي والاطلسي مهما كانت الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات المقبلة”، في تلميح لتيار يمين-الوسط، حيث تشير الاستطلاعات إلى أنه لا يزال الاوفر حظا بالفوز.