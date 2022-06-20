إيطاليا: 30526 إصابة بكوفيد و18 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 30،526 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في إيطاليا حتى الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم أيضاً تسجيل 18 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا إلى 167,712 شخصاً.

وذكرت النشرة الصحية أن “عدد تحاليل الكشف عن العدوى التي أجريت في غضون 24 ساعة، بلغ 160,211″، والتي “بلغت بموجبها نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس 19.1٪”.

ولفتت النشرة إلى “زيادة أعداد المقبولين في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات بمجموع 67 شخصاً”، واختتمت بالقول، إن “عدد من تم قبولهم في الأقسام العادية كان 6 حالات فقط”، حتى الـ24 ساعة الأخيرة.