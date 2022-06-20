كيريل: الجنود الروس يسترشدون بروح أخلاقية داخلية ويمتلكون شجاعة مثالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

موسكو – قال بطريرك موسكو وسائر روسيا، كيريل، إن “الجيش الروسي خاض عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأظهر أفراده في دونباس أمثلة مدهشة للشجاعة وإنكار الذات، وكل ذلك مستمد من حسهم الأخلاقي الداخلي”.

وأضاف البطريرك الأرثوذكسي، الذي بارك مراراً وتكراراً حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا، في تصريحات إذاعية الإثنين، أن “شبابنا الآن يدافعون عن روسيا على ساحة المعركة في سفوبودا”، مبيناً أن الكهنة الذين “يرشدون روحياً” أفراد الجيش الروسي، أخبروه بأمثلة عديدة للشجاعة والتضحية، معرباً عن الإيان بأن “هذا لا ينبع من الراتب العالي، بل من الحس الأخلاقي”.

كما أشار رأس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى أن “العالم الغربي يشهد حاليًا تراجعًا في الإيمان، بينما تنفتح باستمرار أماكن عبادة جديدة في روسيا”، وهو ما أسماه “معجزة من الله”.