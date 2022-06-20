دراسة: ارتفاع نسبة الأثرياء عالمياً عام 2021 إلى 7.8٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – في عام 2021، نما عدد سكان العالم من أصحاب الثروات الكبيرة (Hnwi) بنسبة 7.8٪ وزادت ثرواتهم بنسبة 8٪، بفضل انتعاش الاقتصادات التي تدعمها سوق الأوراق المالية.

ووفقًا لتقرير “الثروة العالمية لعام 2022” الصادر عن معهد (كابجيميني) الفرنسي للأبحاث، والذي يحلل تطور الثروة العالمية ويسلط الضوء على توجهات واحتياجات الأثرياء، سجلت أمريكا الشمالية أكبر زيادة في عددهم (بنسبة 13.2٪) وفي الثروات (13.8٪)، تليها أوروبا التي تفوقت على منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأظهر التقرير أن في أوروبا، سجلت الدنمارك وإيطاليا وهولندا أعلى نمو في إطار “الغنى الفاحش” بأصول تساوي أو تزيد عن 30 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، لفت المحللون إلى أن أعضاء (Hnwi) استمروا بالتطور، مسجلين زيادة كبيرة في عدد النساء، المثليين، جيل الألفية الجديدة وجيل (Z) الذين يرغب بالاستفادة من خدمات إدارة الثروات.

علاوة على ذلك، فـ”بالنسبة لـ55٪ من الأثرياء، من الضروري الاستثمار في عمليات ذات تأثير إيجابي في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وعلى الرغم من أن 64٪ منهم قد طلبوا إمكانية الرجوع إلى نتائج ESG لمعرفة التأثير الاجتماعي للصندوق، فإن 40٪ من مديري الثروات يجاهدون لإثبات تأثير هذه النتائج على الاستثمار”.