زيلينسكي: نريد نهاية الحرب وألا تصبح أرضنا ملكاً لغيرنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين إن “ما نريده هو نهاية الحرب وألا تصبح أرضنا ملكاً لغيرنا”، وذلك بعد مرور حوالي 3 أشهر من الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي.

وأضاف، في مداخلة عبر الفيديو أمام منتدى السياسة العالمية، الذي ينظمه معهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا، “نحن ندافع عن أهدافنا وقيمنا المشتركة مع أوروبا. هذا عامل موحد وأعتقد أنه سبب (توصية) حصولنا على وضع الدولة المرشحة” للانضمام للاتحاد الأوروبي من جانب المفوضية والذي يتطلب اجماع الدول الاوروبية في قمة الاسبوع الحالي.

ورأى الرئيس الأوكراني أنه “يتعين على الاتحاد الأوروبي اعتبارنا شريكًا على قدم المساواة، ليس إلا”.

وقال “كل المواطنين الأوكرانيين لديهم حافز واحد: نهاية الحرب. نريد فقط ما نمتلكه، نحن ندافع عن أرضنا ونريد إبراز أن أوكرانيا لا تهاب الجيش الثاني في العالم “.