محافظ المركزي الإيطالي: تفاوت اقتصادي واجتماعي عميق من تأخر تنمية الجنوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال محافظ المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا) إنياتسيو ڤيسكو: “لا يسعني إلا أن أؤكد خطورة تأخر مسيرة التنمية في الجنوب”، التي “تؤدي إلى تفاوتات اقتصادية واجتماعية عميقة وتباطؤ في النمو بالنسبة للاقتصاد الوطني برمته”.

وفي كلمته أثناء تقديم تقرير المصرف المعنون: “الفجوة بين الشمال والجنوب: التنمية الاقتصادية والتدخل العام”، أضاف ڤيسكو أنه “عند الخروج من أزمة الوباء، وإن كان ذلك في سياق أصبح للأسف أقل استقراراً بسبب الصراع في أوكرانيا، فإن الموسم التخطيطي الجديد الذي أطلق مع الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) يوفر فرصة استثنائية لمعالجة عوامل التأخر في اقتصادنا”.

وأشار محافظ المركزي، الى أن “معظم هذه العوامل ليست جديدة بالتأكيد، وإن لم تكن ترمي إلى تعزيز التلاحم الإقليمي لبلدنا، فهي تمثل هدفاً دائماً، إن لم تكن مجرد طموح يندرج في إطار تاريخنا الموحد”.

ونوه ڤيسكو بأن “انتشار ظواهر مخالفة القانون والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير على أسلوب حياة المواطنين”، فهي “تلقي بثقلها على الأعمال التجارية وتشوه أداء السوق”، كما “تبين التحليلات كيف يمكن أن يؤثر تسلل الجريمة على تطور المناطق الأكثر تقدمًا في بلادنا أيضاً، وكيف أنها ما تزال تشكل عموماً، عقبة كبرى أمام إعادة إطلاق اقتصاد الجنوب”.