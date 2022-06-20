زيلينسكي، تعليقا على الجدل الإيطالي حول إرسال السلاح: نحن لا نعبر الحدود ولا نقتل مواطنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين على أن قوات بلاده “لم تعبر الحدود، ولم تقتل مدنيين روس”، وذلك في معرض رده على سؤال عن الجدل الراهن في إيطاليا حول التصويت المرتقب يوم غد في مجلس الشيوخ بشأن مسألة مواصلة مد الجيش الاوكراني بالسلاح والتي أحدثت انقساما عميقا داخل حركة خمس نجوم، القوة السياسية الأكبر في البرلمان.

وقال زيلينسكي، مخاطبا عبر دائرة الفيديو منتدى لمعهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا “أنتم لا تدعمون تقدم القوات الأوكرانية، ولكن القدرة الدفاعية لجيشنا”.

واضاف: “كل المناطق التي نتقدم إليها هي أراضي أوكرانية. نحن لا نعبر الحدود، ولا نقتل مواطنين ومدنيين روس. نحن أمة تريد أن تكون مستقلة”.