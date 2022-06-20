إيطاليا: 59 وفاة جديدة بسبب كوفيد وتسجيل 16571 إصابة بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أظهرت البيانات الايطالية الخاصة بالوضع الوبائي اليومي لكوفيد-19 صدرت مساء الاثنين (20 حزيران/يونيو) تسجيل 59 حالة وفاة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و16 ألفا و571 إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.

وارتفعت نسبة الحالات الإيجابية إلى عدد الاختبارات إلى 20.9% بعد أن كانت أمس 19%.

الوفيات المعلنة من وزارة الصحة أمس الأحد كانت 18 حالة وفاة والإصابات المؤكدة 30 ألفا و526 إصابة.

ووفق بيانات الوزارة الجديدة، ارتفع عدد مرضى وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات بـ10 مرضى، ليبلغ عددهم اليوم 209، وكذلك حالات الاستشفاء بالأقسام العامة (بـ 187 مريضا) لتصل إجمالا إلى 4 آلاف و585.

العدد الكلي للأشخاص الذين تعرضوا للعدوى (بمن فيهم المتعافون والضحايا وأصحاب الحالات الايجابية الحالية المؤكدة) يبلغ 17 مليون و896 ألفا و65، حصد الوباء أرواح 167 ألفا و780 منهم.

المتعافون منذ انتشار الوباء ارتفع عددهم إلى 17 مليون و153 ألفا و636 بعد شفاء 35 ألفا و545 بين أمس واليوم.