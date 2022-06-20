وزير الدفاع الإيطالي: الأمن الجماعي أولوية حلف شمال الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الدفاع الإيطالي، لورينزو غويريني إلى أن “الأمن الجماعي، بعد الهجوم غير المبرر على أوكرانيا من جانب روسيا، هو أولويتنا المطلقة ويمثل هدف حلف شمال الاطلسي (ناتو) من خلال ثلاث مهام أساسية: الردع والدفاع، ومنع الأزمات وإدارتها، والأمن التعاوني”.

ورأى في تصريح صحفي اليوم الاثنين، بعد لقاء مع نظيره الروماني فاسيلي دينكو، أن مهمة الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون “دفع الأطراف نحو المفاوضات” بين الكرملين وكييف.

وقال، في إشارة إلى قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الاسبانية مدريد نهاية الشهر الجاري، إن إيطاليا “ستدعم الحاجة إلى زيادة تعزيز الوجود المتقدم بقوات قادرة ومدربة لضمان مزيد من المرونة في مواجهة تهديدات بزاوية 360 درجة”.