قيادة حركة خمس نجوم تنتقد تصريحات دي مايو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ادان المجلس الوطني لحركة خمس نجوم تصريحات الرئيس السياسي السابق للحركة، وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو حول خط السياسة الخارجية لخمس نجوم، وذلك بعد انتقادات وجهها الأخير للقيادة الحالية برئاسة جوزيبي كونتي بسبب الاعراب عن رفضها مواصلة مد أوكرانيا بالأسلحة وطرح المسألة للتصويت البرلماني.

وأشار المجلس الوطني في بيان، غداة اجتماع ليلي الاحد لم يسفر، حسبما تناقلت بعض الصحف، عن توافق حول تجميد عضوية دي مايو، إلى أن أقوال الاخير “شوهت المواقف الواضحة التي اتخذتها الحركة واليوم أعيد تأكيدها بالكامل ودائمًا بالإجماع”.

ونوه البيان بأن تصريحات وزير الخارجية تضمنت كلمات “جانبها الصواب ومجحفة بحق خط السياسة الخارجية المعتمدة” من جانب الحركة والتي “لم تشكك قط في انتماء إيطاليا” إلى التحالف عبر الأطلسي والاتحاد الأوروبي.