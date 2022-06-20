بوريل: ربما تتم مراجعة العقوبات على بيلاروسيا بشأن البوتاس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

لوكسمبورغ- أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إلى أن التكتل الموحد ربما يعيد النظر في بعض العقوبات على بيلاروسيا الخاصة بالأسمدة.

وأعلن بوريل، في مؤتمر صحفي بعد نهاية اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، أن الاتحاد الأوروبي على استعداد “لدراسة أي حالة يحدث فيها خطأ ما من وجهة نظر اللاعبين في السوق. ربما نحتاج إلى دراسة عقوبات ما قبل الحرب ضد بيلاروسيا بشأن تصدير البوتاس، من شأنها التأثير على انتشار هذا المنتج في العالم”. ولكنه أردف “عقوباتنا ليست مسؤولة عن نقص الغذاء والأسمدة في العالم”.