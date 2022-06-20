ميشيل يدعو قادة أوروبا لإقرار منح صفة الدولة المرشحة لأوكرانيا ومولدوفا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قادة الدول الأوروبية لمنح صفة الدولة المرشحة للعضوية إلى كل من أوكرانيا ومولدوفا.

وأعلن في رسالة إلى رؤساء دول وحكومات البلدان الـ27 الأعضاء بمناسبة انعقاد القمة الأوروبية في يومي الخميس والجمعة المقبلين، “مواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم الإنساني والعسكري والاقتصادي والمالي القوي”.

ونوه ميشيل بأهمية دول غرب البلقان والاتحاد الأوروبي لكلاهما الآخر، وقال “لذلك يجب علينا إعادة تنشيط عملية التوسيع وتعزيز التكامل بين شركائنا في غرب البلقان”. وقال إن “السلام والأمن والازدهار في نظام دولي قائم على القواعد هي قيم يشاطر فيها الاتحاد الأوروبي الشركاء الأوروبيين الآخرين”، مشيرا إلى فكرة “المجتمع السياسي الأوروبي”، التي أطلقها مؤخرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “لتعزيز الحوار والتعاون السياسي”. وقال “سنشارك في مناقشة استراتيجية حول كيفية تعزيز علاقاتنا لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

ولفت رئيس المجلس الأوروبي في رسالته إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا خارج أوروبا، وقال “تقوم روسيا باستخدام الإمدادات الغذائية كسلاح، وسرقة الحبوب، وإغلاق الموانئ، وتحويل الأراضي الزراعية الأوكرانية إلى ساحات قتال”. وأردف “هذا ويؤثر على العديد من البلدان، وخاصة في إفريقيا، مما يؤدي إلى خطر حدوث مجاعة وعدم استقرار سياسي واجتماعي”، معلنا أن القمة ستناقش المزيد من الإجراءات لمعالجة هذه القضايا “بناءً على جهودنا لمساعدة أوكرانيا على تصدير الحبوب”.