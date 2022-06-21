مصادر: دي مايو بصدد الانفصال عن حركة خمس نجوم وتشكيل مجموعة برلمانية جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشفت مصادر برلمانية عن توجه نواب مقربين من وزير الخارجية لويجي دي مايو، الرئيس السابق لحركة خمس نجوم، لتشكيل مجموعة برلمانية مستقلة عن الحركة في مجلس النواب سيتم الاعلان عنها خلال هذين اليومين.

وكان دي مايو قد انتقد بشدة السياسة الخارجية للقيادة الجديدة لحركة خمس نجوم وخاصة فيما يختص بالحرب في أوكرانيا ورفضها الاستمرار في ارسال السلاح إلى كييف.

الخلافات بين الرئيس السياسي الحالي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي ودي مايو ليست وليدة الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث برزت بشكل واضح خلال إعادة البرلمان الايطالي إنتخاب رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا لولاية رئاسية ثانية وأخيرة.

وحسب المصادر البرلمانية، فإنه تم جمع توقيعات 22 نائبا في حركة خمس نجوم لتشكيل مجموعة مستقلة في مجلس النواب، التي يتطلب اعتمادها وفقًا للائحة 20 نائبًا على الاقل.