دراغي: الحكومة تعتزم مواصلة دعم أوكرانيا بناء على تفويض البرلمان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي، في خطاب أمام مجلس الشيوخ إن “الحكومة تعتزم مع شركائها في الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى مواصلة دعم أوكرانيا كما دعانا هذا البرلمان”.

وأضاف دراغي في إحاطته بعد ظهر الثلاثاء قبل انعقاد القمة الاوروبية المقررة في يومي الخميس والجمعة المقبلين “استراتيجية إيطاليا، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع، هي التحرك على جبهتين: دعم أوكرانيا وفرض عقوبات على روسيا حتى تكف موسكو عن العدوان وتقبل الجلوس إلى طاولة مفاوضات ” مع السلطات في كييف.

وقال دراغي “أطلق المجلس الأوروبي في 3 حزيران/يونيو حزمة سادسة من العقوبات كشف الوقت أنها فعالة” لكن “قنوات الحوار تبقى مفتوحة” مع الكرملين.