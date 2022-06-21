إيطاليا: عمدة بوتسالّو يلتقي وزيرة الداخلية حول قضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – جرى في روما اليوم الثلاثاء، لقاء بين وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، ورئيس بلدية بوتسالّو، روبرتو أمّاتونا، الذي أعيد انتخابه للتو في منصبه لولاية ثانية.

وقال بيان لبلدية بوتسالّو، أن “الوزيرة لامورجيزي، أعربت عن تقديرها الكبير لما تم إنجازه في السنوات الأخيرة”، بعد أن “أوضح العمدة بعض القضايا الحساسة المتعلقة بتعزيز قوات الشرطة في المنطقة الجغرافية للبلدية”، مطالبا “بإجراءات جديدة أكثر وضوحاً فيما يتعلق بضوابط عمليات إنزال المهاجرين الذين يصلون إلى النقطة الساخنة في المدينة، مع أخذ انتهاء حالة الطوارئ الصحية في 31 أيار/مايو الماضي بالاعتبار”.

ونقل البيان قول أماتونا: “أشكر الوزيرة لامورجيزي على كلمات التقدير الكبيرة التي أعربت عنها تجاهي والتي تشهد مرة أخرى على الاهتمام المستمر من قبل وزارة الداخلية تجاه مجتمع بوتسالّو”، كما “أشكر مديرة إدارة قسم الحريات المدنية والهجرة بالوزارة، المحافظة فرانشيسكا فيراندينو، التي حضرت الاجتماع، على القرب الملموس والفعال الذي أظهرته في الأشهر الأخيرة من مدينة بوتسالّو”.