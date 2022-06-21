الداخلية الإيطالية: وصل إلينا 137385 لاجئًا أوكرانياً حتى الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن وصول 137,385 شخصًا، فروا من دائرة الصراع في أوكرانيا إلى إيطاليا حتى الآن.

وكتبت الداخلية في مذكرة مقتضبة نقلها موقعها الإلكتروني، أن “130,164 من هؤلاء لا يزالون على الحدود و7211 تحت سيطرة إدارة شرطة السكك الحديدية التابعة لمقاطعة فريولي فينيتسيا جوليا (شمال)”.

وذكر البيان أن “من مجمل المهاجرين، هناك 72,365 امرأة، 21,224 رجلاً و43,796 قاصرًا”، مبيناً أن “مدن الوجهة التي تم الإعلان عنها عند الدخول إلى إيطاليا من قبل اللاجئين لا تزال: ميلانو، روما، نابولي وبولونيا”.